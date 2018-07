Deputados aprovam permanência de projetos

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou ontem a Proposta de Emenda à Constituição 071/09, que torna permanente programas sociais do governo. De autoria do deputado Elton Welter (PT), a emenda determina que programas como o Luz Fraterna e Tarifa Social da Água passarão a fazer parte do Plano Plurianual (PPA) nos próximos governos. Agora, a emenda precisa ser sancionada pela Mesa da Assembleia para fazer parte do texto da Constituição Estadual. "Os dois programas são ferramentas indiretas de transferência de renda e os futuros governantes devem administrá-los", justificou Welter.

ESPÍRITO SANTO

TSE nega pedido do PT para afastar prefeito

O PT do Espírito Santo teve o pedido de liminar negado para o afastamento de José Luiz Torres Lopes (DEM), do cargo de prefeito da cidade de Atílio Vivacqua. O partido sustenta na ação que José Luiz é inelegível porque o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo rejeitou as suas contas. Na decisão, o ministro Arnaldo Versiani, do Tribunal Superior Eleitoral, citou a existência de um recurso extraordinário sobre o caso em exame no Supremo Tribunal Federal. "Estando a questão aguardando o pronunciamento do STF, afigura-se incabível, por meio de medida cautelar, o afastamento do atual prefeito."

RIO

Faltam defensores em São Gonçalo, alega ação

Tramita na 1ª Vara Federal de São Gonçalo (RJ) uma ação civil pública do Ministério Público Federal da cidade contra a Defensoria Pública da União. O objetivo é obrigá-la a colocar defensores públicos no atendimento de cidadãos carentes no município. Segundo o Ministério Público, a Defensoria Pública projetou um núcleo regional para dar assistência jurídica à população de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, mas ainda não tem previsão para ser instalado. Em liminar, o procurador Lauro Coelho Junior pede que, temporariamente, defensores da capital atuem nesses processos sob pena de multa diária.

CONGRESSO

"Ficha Limpa" entra na pauta da Câmara

A Câmara dos Deputados deve realizar hoje a primeira audiência pública sobre o projeto de lei complementar 518/09, o chamado projeto Ficha Limpa. A proposta de iniciativa popular, que proíbe a candidatura de políticos com problemas na Justiça, entrou na Câmara há quatro meses, com mais de 1,5 milhão de assinaturas de eleitores, mas ainda não foi votada. A audiência é o primeiro passo para a proposta seguir para votação. Esta é a primeira resolução do grupo de trabalho sobre o projeto de lei, criado no Congresso, por determinação do presidente da Casa, Michel Temer.