Acusado terá de fazer avaliação psicológica

A audiência sobre a inclusão definitiva de um dos assassinos do menino João Hélio - arrastado até a morte, em 2007 - no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte foi adiada. O juiz Marcius da Costa Ferreira pedirá nova avaliação psicológica de E.. Menor na época do crime, o jovem cumpriu três anos de pena. No dia 10, a Justiça o incluiu no programa, mas o Ministério Público do Rio pediu a suspensão da decisão.

LEGISLATIVO

SP apresenta projeto contra lei da mordaça

O prefeito Gilberto Kassab anunciou ontem o envio de um Projeto de Lei à Câmara para extinguir a lei da mordaça. O projeto altera o inciso I do artigo 179 do Estatuto do Servidor que proíbe manifestação depreciativa contra atos da administração e autoriza punições disciplinares ao servidor e, em último caso, exoneração. A norma nunca foi aplicada por Kassab, mas o prefeito havia assumido o compromisso com os servidores de derrubá-la.

SEGURANÇA

Portão é retirado da rua de Silvio Santos

Funcionários da Subprefeitura do Butantã, zona oeste, derrubaram ontem de manhã parte do portão eletrônico instalado na Rua Antonio de Andrade Rebello, no Morumbi, onde mora Silvio Santos, cuja casa foi invadida no dia 12. Sua filha, o genro e empregados foram feitos reféns. A polícia não tem pista do bando. O equipamento só pode ser colocado em rua sem saída. O portão impedia o trânsito de pedestres. O restante vai ser retirado hoje.