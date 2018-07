Mais 3 vereadores apelam de cassação

Os vereadores Marco Aurélio Cunha (DEM), Gilberto Natalini (PSDB) e José Police Neto (PSDB), cassados pela Justiça Eleitoral no início da semana por problemas nas contas de campanha, entraram ontem com recurso contra a sentença no Tribunal Regional Eleitoral. Assim como o prefeito Gilberto Kassab (DEM) e 21 outros vereadores, os três ficarão no cargo enquanto esperam pelo julgamento do recurso.

TURISTA ALEMÃ

Viúvo e sogro tentam sair da prisão

A defesa do viúvo e do sogro da turista alemã assassinada em São Lourenço da Mata (PE), no dia 17, pediu habeas corpus para libertar Pablo Tonelli e Ferdinando Tonelli. Os dois foram presos anteontem como suspeitos na morte de Jennifer Marion Nadja Kokler, de 22 anos. O habeas corpus deve ser julgado hoje. Segundo Pablo e Ferdinando, ela foi morta durante assalto, mas a polícia acredita em crime passional.

JUSTIÇA

STF nega habeas corpus para Suzane

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, indeferiu ontem pedido de habeas corpus para Suzane von Richthofen. A jovem, condenada a 38 anos de reclusão por ter encomendado a morte dos pais, em 2002, solicitava a progressão da pena para regime semiaberto ou sua transferência da Penitenciária de Tremembé (SP), onde cumpre regime fechado, para um centro de ressocialização.

TRANSPORTES

Metroviários de SP ameaçam parar

Os funcionários do Metrô ameaçam parar as atividades na próxima semana, caso a companhia não confirme um pagamento negociado entre as partes - referente ao programa de participação nos resultados. O sindicato da categoria vai realizar uma assembleia hoje, às 18 horas, na Praça da Sé para decidir as medidas que serão tomadas, caso a quantia não seja repassada até amanhã.

CURITIBA

Advogada é morta a tiros ao sair de casa

A advogada criminalista Kátia Regina Leite Ferraz, de 45 anos, foi morta na manhã de ontem, quando saía de carro do condomínio onde morava, em Curitiba. Ela foi abordada por uma pessoa que desferiu cinco tiros em sua cabeça e fugiu na garupa de uma moto. Aparentemente, nada foi roubado. "Analisamos algo ligado à atividade profissional ou vida pessoal", disse o delegado Hamilton da Paz.

TUMULTO EM VOO

Turistas pagam multa e podem deixar o País

Os franceses Michel Ilinskas e Antônio Francisco do Nascimento, condenados por terem provocado tumulto em voo da TAM de 7 de dezembro, pagaram multa fixada pela Justiça Federal. Os passaportes deles foram devolvidos ontem e agora eles podem deixar o País. A confusão teria começado por causa de atraso na partida do avião, que tinha problemas técnicos. O voo foi cancelado.

BELO HORIZONTE

Preso suspeito de matar 3 mulheres

A polícia prendeu ontem um suspeito de ser o maníaco que matou e estuprou pelo menos três mulheres no bairro Industrial, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Com o homem foram encontrados celulares de duas das vítimas. Material genético do suspeito foi recolhido para análise do DNA. Até o início da noite, ele ainda estava sendo submetido a interrogatório.