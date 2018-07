Maior parte dos casos importados de dengue em São Paulo vem do litoral

Os casos de dengue registrados na capital provenientes de outros municípios de São Paulo vêm, na maioria das vezes, do litoral. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, dos 279 casos de dengue importados, 172 são do próprio Estado, sendo 105 do Guarujá e da Praia Grande, onde há epidemia da doença.

De acordo com a coordenadora do programa municipal de vigilância e controle da dengue, Bronislawa de Castro, epidemias em cidades específicas afetam mais os paulistanos por causa dos hábitos de deslocamentos. Segundo ela, 11,5% dos casos importados foram provenientes de Minas Gerais e 11%, da Bahia.

Ameaça que vem de fora

37,6%

dos casos de dengue importados na cidade de São Paulo vieram do Guarujá e da Praia Grande, onde existem epidemias da doença

SÃO PAULO

Liminar autoriza bronzeamento artificial

A Justiça Federal de São Paulo suspendeu, com liminar na última quarta-feira, uma decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que proibia o bronzeamento artificial no Estado. A decisão, do juiz federal Victorio Giuzio Neto, da 24.ª Vara Federal Cível de São Paulo, é valida para os associados do Sindicato dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo (Seemples). "Proibir uma atividade econômica que a rigor não se limita ao Brasil extrapola as suas atribuições, não sendo dispensável afirmar que toda vez que se adota como solução uma proibição, raramente ela é evitada, passando apenas para a clandestinidade", afirmou Giuzio. O juiz ressalta que não cabe discutir se o bronzeamento artificial é nocivo ou não. "As radiações solares o são, e ninguém ousaria proibir o bronzeamento nas praias." Ele defende que a Anvisa regule a atividade, sem proibi-la.

ESTUDO

Supressão de gene acelera regeneração

Cientistas americanos descobriram que a falta de um gene permite a regeneração celular em mamíferos. A descoberta abre a possibilidade de acelerar os processos curativos em humanos. Os pesquisadores, do Instituto Wistar, um centro de biomedicina na Filadélfia que pesquisa câncer e vacinas, observaram que a ausência do gene p21 dá a ratos um potencial curativo similar ao de minhocas, esponjas e alguns tipos de salamandra. O estudo que descreve o experimento foi publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences. "Esses ratos (sem o gene p21) substituem os tecidos danificados com tecido são, sem nenhum sinal de cicatrização", indicou a autora principal do estudo, Ellen Heber-Katz. Os roedores curam suas feridas formando um blastema (conjunto de células-tronco embrionárias), em vez de uma cicatriz, como costumam fazer os mamíferos. A ausência do p21 faz com que as células se comportem mais como células-tronco embrionárias do que como células de mamífero adulto. / EFE