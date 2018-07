Novas denúncias de pedofilia atingem 6 religiosos na região natal de Bento XVI

A diocese de Ratisbona, na região da Alemanha onde nasceu o papa Bento XVI, confirmou novas acusações de abuso sexual de menores por parte de quatro padres e duas freiras. Os suspeitos serão suspensos durante a investigação e eventuais provas encontradas contra eles serão entregues à promotoria pública, afirmou a diocese.

"O trabalho das duas últimas semanas nos mostrou graves injustiças cometidas por membros do clero", diz nota da diocese. "Lamentamos o que o clero e funcionários da Igreja fizeram a essas crianças e jovens e pedimos perdão."

Um dos padres acusados mora em Ratisbona, e as dioceses dos outros três foram comunicadas das acusações. As duas freiras sofrem de demência, informou a diocese da cidade. A maioria dos incidentes ocorreu nos anos 1970 - o caso mais recente envolvendo esses religiosos dataria de 1984. Recentemente, outras acusações semelhantes foram feitas contra religiosos. / Reuters

FÍSICA

"Big Bang" na Suíça ocorre no dia 30

O Centro Europeu de Pesquisa Nuclear (Cern) tentará, na próxima terça-feira, recriar o Big Bang que teria originado o universo em seu Grande Colisor de Hádrons (LHC), o acelerador de partículas mais potente do mundo. As partículas se chocarão com uma energia inédita de 7 teraelétron-volt no túnel de 27 quilômetros do Cern, perto de Genebra. / AFP

REMÉDIOS

Pfizer quer patente do Viagra até 2011

Enquanto laboratórios nacionais se preparam para produzir genéricos do Viagra, a multinacional Pfizer luta na Justiça para manter por mais um ano a exclusividade de comercialização do medicamento para disfunção erétil. Para o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), a fórmula e o processo de fabricação do Viagra caem em domínio público no Brasil no próximo dia 20 de junho, mas a companhia americana conseguiu na Justiça o direito de manter a patente até 7 de junho de 2011. O julgamento do recurso do INPI para declarar extinta a patente este ano está marcado para hoje, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

GENÉTICA

Menino com 16 dedos nos pés é operado

Um menino chinês de 6 anos, com 16 dedos nos pés e 15 nas mãos, tinha marcada para ontem, em Shenyang, na província de Liaoning, cirurgia para corrigir a má-formação, causada por mutação genética. / REUTERS

SAÚDE

Estudo sobre câncer de rim busca voluntários

O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) busca voluntários com câncer de rim para estudos de eficiência de novas drogas. Os interessados devem ligar para (11) 3893-2652.

EDUCAÇÃO

Programa que ensina nutrição é ampliado

O governador José Serra assina hoje decreto que amplia o programa Consciência Alimentar, que dá cursos a crianças de 5 a 6 anos nas escolas municipais da capital, para todo o Estado.