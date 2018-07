Abic divulga pesquisa sobre consumo de café

A Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) divulga hoje, em São Paulo (SP), os resultados da pesquisa "Tendências do Consumo de Café no Brasil - Edição 2009". Entre os pontos relevantes do estudo, que é realizado desde 2003 e é considerado um guia para a indústria do café, está o consumo diário de café por 97% das pessoas com mais de 15 anos e o fato de as mulheres consumirem mais a bebida do que os homens.

INOVAÇÃO

Inscrições abertas para o Prêmio Gerdau

Estão abertas as inscrições para a 28.ª edição do Prêmio Gerdau Melhores da Terra, maior premiação para o setor de máquinas e equipamentos agrícolas da América do Sul. A inscrições são divididas em quatro categorias: novidade, destaque, pesquisa e desenvolvimento e inventor. As inscrições para o prêmio são gratuitas e podem ser feitas pelo website www.melhoresdaterra.com.br.

ALIMENTAÇÃO

Debate sobre a fome na América Latina

A segurança alimentar foi o tema escolhido para encerrar o Encontro 2010 - Territórios Rurais em Movimento, realizado em Bogotá, na Colômbia, entre 16 e 18 de março. No evento, três especialistas no asunto falaram do cenário atual, dos caminhos da agricultura no século 21 e, principalmente, sobre os impactos que as mudanças climáticas podem exercer na produção mundial de alimentos.