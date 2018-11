Notas agrícola

Livro conta história dos 90 anos da SRB

Será lançado no dia 12, às 19 horas, na Casa das Rosas (Av. Paulista, 37), em São Paulo (SP), o livro Sociedade Rural Brasileira - 90 anos. Com organização de Guilherme Wendel de Magalhães, o livro conta a trajetória da entidade e analisa o desenvolvimento do agronegócio no País. Tel. (0--11) 3222-0666.

GRÃOS

Rally da Safra: recorde de produtividade

Com recorde histórico de produtividade, o País supera, pela primeira vez, a marca de 68 milhões de toneladas de soja. A produtividade média passou de 43,6 sacas/hectare na safra 2008/2009 para 48,8 sacas/hectare na safra 2009/2010. Os dados foram divulgados no balanço final do Rally da Safra 2010. Site: www.rallydasafra.com.br.

ESPECIALIZAÇÃO

Pós-graduação em agronegócios

Começa no dia 23 de abril, em São Paulo (SP), o curso de pós-graduação de Marketing em Agribusiness. O curso de especialização é realizado pelo Instituto Universal de Marketing em Agribusiness (I-UMA), em parceria com a Faculdade Cantareira. Mais informações e inscrições, tel. (0--11) 2790-5900.