Notas de corte para 2ª fase na Fuvest sobem A Fuvest divulgou hoje as notas de corte do vestibular 2009. As notas estão disponíveis no site da Fuvest. O curso mais concorrido é Medicina, com nota de corte de 77 pontos. As provas foram realizadas no dia 23 de novembro. As notas de corte subiram neste ano em relação às provas passadas, o que pode indicar que a prova estava mais fácil. O melhor desempenho foi de um aluno candidato a Medicina, que acertou 88 das 90 questões. Cerca de 138 mil candidatos disputaram as vagas no vestibular mais concorrido do País. Para a segunda fase, foram selecionados 36.145 candidatos - 38.606 incluindo os treineiros. Das vagas, 10.557 são para a Universidade de São Paulo (USP), 100 para a Santa Casa e 50 para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Esta foi a terceira vez em que as questões da prova da Fuvest não foram dividas por disciplina. Cerca de 10% do exame é composto de perguntas interdisciplinares. Segunda Fase A lista com os candidatos aprovados para a segunda fase será divulgada no dia 15 de dezembro. Serão convocados três por vaga nessa etapa, incluindo o acréscimo de notas do Enem. A segunda fase será aplicada entre 6 e 10 de janeiro, em locais de prova a serem divulgados. Os exames começarão, novamente, às 13 horas. Apesar de o exame deste ano registrar o menor número de candidatos da última década, a procura pelos cursos de Engenharia aumentou: o volume de inscrições cresceu em 9 das 12 carreiras para engenheiros. Segundo especialistas, a demanda por profissionais da área, impulsionada pelo crescimento econômico dos últimos anos, explica o interesse dos jovens. No curso de Engenharia Civil da USP de São Carlos, por exemplo, o número de inscrições aumentou 84,32%. No ano passado, a concorrência era de 11 candidatos para cada vaga. Hoje, já são 20. Na segunda fase serão quatro horas de duração máxima para a prova de português e três para as demais. A prova de Português será no dia 4 de janeiro, a de História ou Química no dia 5, a de Geografia ou Biologia no dia 6, a de Física no dia 7 e a de Matemática no dia 8. A lista de aprovados sai no dia 4 de fevereiro.