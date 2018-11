Notas de escolas técnicas pioram no Estado de SP

Números do exame, divulgados ontem pela Secretaria Estadual de Educação, mostram que, em 2010, a média dos alunos do 3.º ano do ensino médio das 116 Etecs foi menor que a obtida em 2009, quando 84 delas foram avaliadas. Naquele ano, as escolas técnicas participaram pela primeira vez da prova paulista que avalia as redes estadual, municipal e particular - as duas últimas por adesão voluntária.

A média foi menor nos dois conteúdos avaliados: língua portuguesa e matemática. No primeiro, caiu de 329,2 para 316,8. O índice que mede as competências em exatas diminuiu de 340,7 para 322,5 pontos.

Para Maria Helena Guimarães, ex-secretária de educação do Estado de São Paulo, a baixa precisa ser investigada. Dentre as hipóteses para a queda do rendimento, ela sugere alta abstenção, proximidade com data de vestibulares e com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e até um possível desinteresse pelo processo de avaliação. "Uma queda de 15 a 20 pontos equivale mais ou menos ao que se aprende em um ano de estudo", afirma Maria Helena. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.