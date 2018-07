Notas do Leviatã

***

O DEM, ex-PFL, partido do falecido Antonio Carlos Magalhães - aquele mesmo que, entre outras confusões, esteve envolvido no esquecido e impune episódio da violação do painel de votação do Senado -, vai de mal a pior. PSDB e PT justificam suas alianças com partidos como PFL e PMDB pela tal governabilidade, já que sem elas não conseguiriam aprovar seus projetos mais progressistas. Pergunta: que projetos progressistas? Estabilidade monetária e assistência social são importantes, mas progresso é muito mais que isso; implica, antes de mais nada, romper com essa velha cultura oligárquica, que carrega um quindim numa mão e um açoite na outra, que adora exaltar a alegria do brasileiro enquanto transforma seus impostos em pó. A administração do prefeito de São Paulo, Kassab, mais um com suspeitas contas de campanha, é exemplo. Cobra multas e taxas cada vez maiores, muito acima da inflação, e o dinheiro não volta em ruas seguras, escolas boas e infraestrutura eficiente.

***

Não há virtualmente nenhum político brasileiro que possa sustentar um lema como "menos impostos e mais educação" ou "menos impunidade e mais liberdade" de tal modo que nos convença de que realmente vá avançar nisso. O Estado brasileiro é um Leviatã, um monstro centralizador e voraz, que não quer ser questionado em hipótese nenhuma. E esse é o fermento básico da corrupção, como atestam as diversas denúncias recentes. Vide o caso de José Dirceu, que como Arruda perdeu poder por causa de um esquema que alimentava parlamentares em troca de licitações, com panetones recheados de propinas. O ex-comissário-mor do PT confessa ter trabalhado para a empresa de Nelson dos Santos, a qual vale R$ 1 e teve acesso a um contrato de R$ 270 milhões para bombar a Telebrás com as fibras da Eletronet. Mas diz que foi apenas uma consultoria política, como se ele tivesse algum conselho bom para dar a um empreiteiro falido. Será que ele também fez consultoria para Fidel Castro ganhar um dinheiro do BNDES - ou seja, do contribuinte brasileiro - para investir no porto cubano?

***

Na entrevista a este jornal, na sexta retrasada, o presidente Lula exerceu mais uma vez seu talento de Zelig e deitou um discurso moderado sobre o papel do Estado, que seria indutor e não executor, sobre não voltar em 2014, etc. Mas defendeu criação de mais estatais, confirmou que não compreende a liberdade de expressão ao defender seu aliado José Sarney e, mais uma vez, se recusou a dizer quem supostamente o traiu no episódio do mensalão. Prometeu ainda que vai "investigar" o caso depois de deixar o cargo. Para meu espanto (uso a expressão como retórica, sei muito bem o país onde estou), não ouvi ninguém reclamar: como assim, investigar depois? Não está entre suas obrigações presidenciais a de zelar por transparência e probidade? Reclamar da corrupção seria udenismo, coisa de pequeno-burguês. Mas toda vez que vejo um político defendendo uma estatal vejo dinheiro público indo para festas particulares e reformas democráticas para o lixo de Brasília.

RODAPÉ

O livro Breve História do Estado de São Paulo, de Marco Villa (Imprensa Oficial), pode ser breve, mas é bem abrangente. Villa, um historiador com obras importantes sobre Canudos, Revolução de 1932 e Jango, mostra como São Paulo se tornou a cidade mais desenvolvida do Brasil sem ser capital. Ecoa e complementa, assim, o que Roberto Pompeu de Toledo já havia mostrado em A Capital da Solidão: o fato de ter chegado tarde ao ciclo de crescimento fez que ele coincidisse com a industrialização e fosse além: café, imigração e trens puseram o Estado na locomotiva do século 20. Villa mostra também como São Paulo esteve na vanguarda em momentos cruciais, como o abolicionismo, o modernismo e o sindicalismo, sem deixar de mostrar os problemas e os erros de uma terra que gerou Ademar de Barros, Paulo Maluf, etc, com seu populismo de fraudes faraônicas. Oxalá os governantes do futuro breve leiam o livro para redescobrir o melhor da vocação paulista.

DE LA MUSIQUE

Vi o DVD de Gustavo Dudamel, o jovem maestro venezuelano, debutando na Filarmônica de Los Angeles. Algumas críticas começam a aparecer para, saudavelmente, cortar o oba-oba, como a do excelente Alex Ross, da New Yorker, que viu em sua interpretação da primeira de Mahler muita influência de Karajan, ou seja, romanticamente datada, com muitos exageros de expressão. Mas ele tem vigor raro nos maestros de hoje e sua interpretação da peça inédita de John Adams, City Noir, foi muito boa, captando as pausas e sombras desse que é o maior compositor americano.

Dando largada às comemorações dos 200 anos de Chopin, também vale muito a pena comprar Horowitz - The Legendary Concert, que o pianista fez em Berlim em 1986, tocando uma polonaise e duas mazurcas - além de Scarlatti, Schumann, Liszt, Rachmaninoff e Scriabin. Ou então opte por (ou acrescente) Horowitz Plays Chopin, também da Sony, em que faz a segunda sonata e quatro polonaises. O piano tem uma dívida enorme com Chopin - em breve sai o novo de Nelson Freire dedicado a ele - e a MPB também, de Tom Jobim a Roberto Carlos.

E recomendo com atraso o CD Brillante, que já é o mais vendido em música erudita no Brasil desde o final do ano. Outro de nossos maiores músicos, Antonio Meneses, em companhia de Rosana Lanzelotte e Alberto Kanji, toca três peças para violoncelo do século 18 (Boccherini, Bréval e Graziani) e uma obra linda de Haydn originalmente escrita para cello e viola.

A ARTE DE VER

Estive de novo na bela Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, obra do arquiteto português Alvaro Siza. Acho um erro mostrar pouco do acervo fixo do museu (erro que muitos cometem no Brasil, a começar pelo Masp), mas curti muito a exposição temporária Cálculo da Expressão, com gravuras de Iberê, Lasar Segall e de Goeldi - imbatível no gênero, capaz de sugerir ventos e pensamentos com um mínimo de traços, de usar cores vivas sem quebrar o clima sombrio de suas cenas. Por sinal, a curadora, Vera Beatriz Siqueira, acaba de publicar Iberê Camargo: Origem e Destino (Cosac Naify), livro que resume sua trajetória e tem análises de pinturas específicas por colaboradores como Ronaldo Brito, Wilson Coutinho e Paulo Venâncio Filho.

O TEMPORA, O MORES

O golfista Tiger Woods perdendo patrocínios e pedindo desculpas por relações extraconjugais como se sua mulher achasse que era santo. O zagueiro Terry deixando a condição de capitão da Inglaterra porque ficou com a mulher do lateral, uma francesa que mais tarde se soube que namorou alguns outros do time. O goleiro Buffon sendo nacionalmente criticado porque, segundo leitura labial, disse "Porco Dio" ao perder um lance numa partida. Beyoncé cantando em Single Ladies que deixou o namorado porque ele teve três anos para colocar aliança e não colocou. Katy Perry também cantando que o noivo a deixou no altar e será vingado. Um movimento com o nome Tea Party reclamando das origens negras de Obama e remetendo ao puritanismo de outrora com Sarah Palin de porta-voz. Filmes rotulando solteiros de infelizes contumazes. Aonde vamos parar?

POR QUE NÃO ME UFANO

É um eufemismo chamar de eufemismo a declaração de Marco Aurelio Garcia sobre os direitos humanos em Cuba, de que "problemas" com isso existem em toda parte. O que ele disse é um absurdo e vai na contramão da opinião pública das democracias mundo afora, que imediatamente protestaram contra a morte de Orlando Zapata e pediram a libertação dos dissidentes políticos da ilha. Imagino que Garcia ache que no Irã também há uns probleminhas assim, triviais... Esse é o governo que propôs um plano de direitos humanos?