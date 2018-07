O Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), que avalia o desempenho em leitura, matemática e ciências de jovens de 15 anos, coloca o Brasil nas últimas posições, num ranking de 65 países.

Segundo resultados do último Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), só 0,3% dos estudantes do 3.º ano do ensino médio tem o conhecimento adequado em matemática para a série.