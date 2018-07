Notas falsas apreendidas em SP somam R$ 600 mil

O empresário luso-brasileiro Israel Mendes da Silva, de 32 anos, e o taxista Roney do Rosário Cunha, de 37, foram detidos quando deixavam uma churrascaria na Avenida Angélica.

Integrantes da Delegacia de Repressão a Desmanches Ilegais (Divecar), responsáveis pela ação, investigam a utilização do material em golpes.

Segundo o delegado Wuppslander Ferreira Neto, os policiais tentavam identificar os especialistas no golpe do super-paco há três meses. A ação consiste em entregar um pacote com tarjas do Banco Central e notas novas. Como o material é bem confeccionado, as vítimas acabam confiando na transação e, devido à quantidade de notas sendo entregue em local público, poucos abrem o pacote para contar, explica o delegado.

O taxista admitiu que seu objetivo em São Paulo era faturar R$ 2 mil no golpe, mas não revelou qual seria o alvo. Ele afirmou que as cédulas falsas foram produzidas em Pernambuco. Já o empresário disse não saber do golpe e que queria apenas trocar dinheiro por dólares, com o objetivo de ganhar uma comissão como intermediário. Ambos foram autuados por crime de moeda falsa.