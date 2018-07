BP faz nova tentativa de tapar vazamento

Robôs submarinos começaram ontem a troca da cápsula de contenção que cobre parcialmente o poço onde houve o vazamento de óleo no Golfo do México. A operação, porém, pode aumentar temporariamente o problema. /AP

RELIGIÃO

Vaticano tem prejuízo de US$ 5,2 mi

No ano passado, o Vaticano registrou sua terceira perda financeira consecutiva, com um prejuízo de US$ 5,2 milhões, segundo informe da Santa Sé. A maior parte dos gastos foi para financiar as atividades do papa Bento XVI e a Rádio Vaticano. Mesmo assim, as doações, segundo a Igreja, aumentaram no mundo. /AP

CIÊNCIA

Parte do Hemisfério Sul terá eclipse total do Sol

Uma pequena parte dos países do Hemisfério Sul, como algumas regiões do Chile e da Argentina, poderão ver hoje um eclipse total do Sol. A previsão dos astrônomos é que o fenômeno dure cerca de 5 minutos. /AP