Notas leilões

Simpósio discute bubalinocultura

A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu (SP) promove, de sexta-feira a domingo, o 1.º Simpósio da Cadeia Produtiva da Bubalinocultura. O objetivo do evento é ampliar e atualizar as estratégias de produção e aproximação com o mercado. Informações, tels. (0--14)

9656-1383 e 3641-0779.

PECUÁRIA DE CORTE

Capacitação em confinamento em MT

Criada pela Associação Nacional dos Confinadores, a Escola de Capacitação em Confinamento Assocon realiza, dias 12 e 17 de abril, em Barra do Garças (MT), a 2.ª etapa do curso que atenderá confinamentos de todas as regiões do Estado e adjacências. A primeira edição do curso, voltado ao treinamento teórico e prático de funcionários de confinamentos, foi realizada em Rio Verde (GO). Mais informações, tel. (0--11) 3467-5366.

MOSTRA PECUÁRIA

Antecipada a abertura da Expoinel 2010

Inicialmente agendada para ocorrer entre 23 de setembro e 2 de outubro, a Exposição Internacional do Nelore 2010 (Expoinel), promovida pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), teve sua data alterada para o período de 16 a 26 de setembro. O motivo da mudança é a realização do primeiro turno das eleições, marcado para 3 de outubro. A Expoinel é realizada no Parque Fernando Costa, em Ubera (MG), e é a principal exposição da raça no País. Site: www.nelore.org.br.