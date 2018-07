''Notei que era tremor ao ver o quadro na parede balançar''

O centro, uma construção de ferro e madeira erguida após o tremor, funciona como um hangar para helicópteros e outras aeronaves usadas no socorro às vítimas e, por isso, era resistente - talvez seja a razão para que não tenha entrado em pânico com o impacto, que em Concepción foi de cerca de 5 graus da escala Richter, bem menos do que no epicentro (6,9 graus), mais ao norte.

Cinco minutos depois, a rádio começou a anunciar que havia um alerta de tsunami em Concepción. O tom do locutor era de cautela, pedindo para ninguém entrar em pânico. Mas, com a voz firme, pedia que quem estivesse na costa procurasse áreas a mais de 10 metros de altura. Todos ficam atentos à rádio aqui - é hoje a principal forma de se informar com rapidez. Uma hora depois, ainda inseguro se aquela réplica era a primeira de várias, embarquei num helicóptero Blackhawk rumo a Curanilahue, na Região de Biobío, onde a Força Aérea montou um hospital de campanha. Durante a viagem, de 40 minutos, pude observar de cima a destruição em vários vilarejos. Os estragos são irregulares - alguns locais estavam intactos, mas outros foram mais castigados, embora sem o grau da razia na costa. Foi então que notei que o Chile nunca mais será o mesmo depois do terremoto do dia 26.

Em Curanilahue, o cenário era desolador. O hospital de campanha, que abriga os casos mais graves da região, foi erguido na frente do prédio principal, com paredes rachadas e dezenas de pacientes estirados em macas. Os mais assustados com a réplica eram médicos que trabalham no prédio - um deles disse que há um grande risco de o prédio desabar. Os pacientes, muitos se contorcendo em dores, parecem ter perdido o medo e também a esperança."