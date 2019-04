Notícias do dia: buraco negro, Mega-Sena, trocas no MEC, pena de Lula, trailer de o 'Rei Leão

O novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, deve lotear o MEC com nomes sem experiência em Educação. Na Ciência, felicidade de pesquisadores com a divulgação da primeira imagem de um buraco negro. Em termos de política e economia, o ministro da Economia Paulo Guedes defendeu o perfil 'democrático' do presidente Jair Bolsonaro. E a Lava Jato, por sua vez, pediu pena mais alta para o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. No futebol, Cerro Porteño e Atlético MG se enfrentam pela Libertadores. Já Ajax e Juventus empataram, com gols de Cristiano e David Neres, na Liga dos Campeães. Na editorial de Internacional, destaques para Nicolás Maduro sendo pressionado pelo FMI e a vitória de Binyamin Netanyahu em Israel. Para completar, prêmio de R$ 40 milhões da Mega-Sena e divulgação do primeiro trailer legendado do agora melhorado 'Rei Leão'.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta quarta:

