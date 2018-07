Notificações de dengue superam 18 mil em três Estados

Mais de 18 mil casos de dengue foram notificados na soma de três Estados brasileiros neste ano, segundo boletim das Secretarias de Saúde. Segundo a secretaria da Bahia, já foram confirmados 6.567 casos de dengue clássica em todo o Estado. Outros 184 casos foram registrados como suspeitas de dengue hemorrágica em 42 localidades da Bahia. No Espírito Santo, a secretaria ainda não confirmou nenhuma morte pela doença este ano, mas em todo o Estado foram notificados cerca de 5.700 casos de dengue clássica. Em Minas Gerais também é grande o número de notificações, que chegam a 6.502. Veja também: Rio investiga supostas mortes por dengue este ano Mulher morre com suspeita de dengue hemorrágica em Araras Menino de 4 anos morre com suspeita de dengue na BA Confirmado primeiro caso de dengue hemorrágica em BH Dengue pode ter matado 12 pessoas no Rio este ano Morre criança com suspeita de dengue na BA; há casos em SP Especial: entenda a dengue e veja o balanço de 2008 A Bahia já confirmou a morte de seis pessoas pela forma mais grave da doença, a dengue hemorrágica. A última suspeita de morte pela doença aconteceu na terça-feira, 24, em Itabuna. Um menino estava internado com sintomas da doença desde o último sábado, no Hospital Manoel Novaes, em Itabuna, onde morava. Os exames foram levados para o Laboratório Central (Lacen) e ainda estão sendo analisados. Em Espírito Santo, três mortes por dengue hemorrágica estão sendo investigadas, duas em Vila Velha e uma em Santa Maria de Jetibá. Em Minas Gerais, até a última sexta-feira, 14 pessoas morreram com suspeita de dengue hemorrágica. Deste total, uma morte ocorreu em Coronel Fabriciano, oito em Ipatinga, uma em Timóteo, três em Santana do Paraíso e uma em Governador Valadares. Apenas um caso foi confirmado, em Belo Horizonte.