Nova ação da PM prende mais 58 em cracolândia do Rio Em nova operação da Polícia Militar, 58 pessoas foram detidas hoje na cracolândia da Favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, entre elas três menores. Quatro quilos de crack foram apreendidos por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar do Méier. O objetivo era combater o consumo da droga no local onde passa o trem da Supervia.