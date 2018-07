Nova ala do Louvre terá teto de vidro em formato de véu islâmico

O museu do Louvre, em Paris, vai inaugurar no próximo verão europeu a sua maior inovação no prédio desde a construção da pirâmide de vidro gigante há 20 anos.

A nova ala abrigará a coleção de arte islâmica do Louvre, que é considerada uma das melhores do tipo no mundo.

Os arquitetos se inspiraram em um lenço de seda, como referência aos véus islâmicos, para construir a ala.

"Toda a estrutura parece estar flutuando em pleno ar. Não há pilares", afirma o arquiteto Mario Bellini, responsável pela obra.

"O teto é suportado apenas em oito tubos muito finos, que estão apoiados e dançando juntos, e que carregam todo o peso do véu."

O custo da obra está estimado em 98 milhões de euros (cerca de R$ 230 milhões). A nova ala, batizada de Islã, levou seis anos para ser construída.