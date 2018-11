Nova alergia a comida é pesquisada nos EUA

Nos últimos 16 anos, desde que um importante estudo sobre a doença foi publicado por médicos da Universidade Johns Hopkins, cresceu muito a pesquisa sobre a esofagite eosinofílica, até então simplesmente tomada por refluxo gástrico. Mas algumas dúvidas persistem: a doença é um sinal de que os alimentos estão sofrendo alterações? Ou é o sistema imunológico que está se transformando? Ou ambos?

No Children"s Hospital em Filadélfia, a doença foi diagnosticada em mais de mil jovens nos últimos 15 anos. "Nos anos 1980, a gente nunca via esofagite eosinofílica em biópsias", conta o gastroenterologista Chris Liacouras. "Foi apenas em meados dos anos 1990 que começamos a ver essa doença. O aumento da incidência é semelhante ao das outras alergias, em geral."

Há uma década, especialistas estimavam que a moléstia atingia 1 em cada 10 mil pessoas. Agora, segundo Liacouras, ela afetaria 1 em cada 2,5 mil - ou seja, apesar de não ser comum, já não é mais tão rara.

"Antes, eu não podia comer nada", conta Eric Molchen, de 14 anos, diagnosticado com esofagite eosinofílica quando tinha 9. "Agora eu posso comer de tudo, com exceção de três alimentos." O tratamento consistiu na ingestão de um líquido com aminoácidos, até que a contagem de eosinófilos caísse.

SAIBA MAIS

Causa

A esofagite eosinofílica é uma reação alérgica a certos alimentos. Ela ocorre quando eosinófilos, um dos grupos de glóbulos brancos, infiltram o esôfago, causando inchaço e irritação.

Tratamento

Em casos leves, identificar e evitar alimentos que causem a reação. Para casos graves, é receitada uma dieta líquida especial.