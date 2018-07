Nova campanha de trânsito tem foco em crianças Os acidentes de trânsito são os maiores responsáveis pela morte de crianças de um a nove anos de idade. De acordo com dados do Ministério da Saúde, de cada dez crianças mortas em 2006, três foram vítimas de acidentes de trânsito. Para tentar reverter essa estatística, os Ministérios da Saúde e das Cidades lançaram hoje uma Campanha Nacional de Trânsito pela primeira vez com foco nas crianças. Inspirada nos contos de fadas, a campanha "Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito" estará nas ruas até o dia 11 de novembro em peças publicitárias nas rádios, tevês, jornais e também em panfletos que serão distribuídos nos sinais de trânsito. A campanha vai consumir R$ 12,6 milhões e, conforme destacou o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o objetivo é despertar a consciência dos pais e responsáveis para que redobrem os cuidados ao volante. Temporão lembrou que o Brasil vem reduzindo a taxa de mortalidade infantil por doenças, mas disse que, no sentido inverso, o número de crianças mortas por causas externas vem crescendo e os acidentes de trânsito lideram o ranking. "O Brasil está vendo a mortalidade infantil despencar, a mortalidade por diarréia, doenças infecciosas, relacionadas ao parto, desnutrição, pneumonia cai. Por outro lado, as mortes causadas por violência e relacionadas com o trânsito aumentam", disse Temporão. Segundo o ministro, a campanha visa a conscientizar os pais, os responsáveis pelas crianças, e elas próprias, para que cobrem dos adultos que não coloquem crianças pequenas no banco da frente, que todos estejam com cinto de segurança no banco de trás e que não dirijam depois de beber. A campanha alertará ainda para a necessidade de verificar as condições do veículo e de respeito ao limite de velocidade. O ministro das Cidades, Márcio Fortes, lembrou que perdeu um filho em um acidente de trânsito e que, quando criança, quase foi atropelado ao correr atrás de seu cachorro que havia fugido. "Acho que o principal para a garotada é lembrar que não se deve correr atrás de pipa, gato, cachorro e segurar a mão de um adulto para atravessar a rua. No carro, as crianças devem andar no banco de trás e com o cinto de segurança." As informações são da Agência Brasil.