Nova chacina deixa 4 mortos e um ferido em Salvador

Salvador registrou, na noite de terça-feira, 10, a segunda chacina em menos de quatro dias. Quatro homens, de entre 18 e 27 anos, foram mortos e um ficou ferido no ataque promovido por cerca de 20 pessoas, segundo testemunhas, na invasão do Calabar, no bairro de Ondina. Segundo a titular da 7.ª Delegacia da capital baiana, Maria Dail Sá Barreto, as quatro vítimas estavam envolvidas com o tráfico de drogas. O ferido, zelador do Cemitério do Campo Santo, que fica nas proximidades, foi atingido de raspão por uma bala perdida, medicado e liberado em seguida. A polícia trabalha com a informação de que a chacina foi ordenada por um traficante conhecido como Lobão, que estaria disposto a tomar os pontos de vendas de drogas que eram controlados, de dentro da Penitenciária Lemos Brito, em Salvador, por Genilson Lino da Silva, conhecido como Perna. Silva foi transferido, na última quinta-feira, para a Penitenciária Nacional de Catanduvas (PR). O ataque ao Calabar ocorre menos de quatro dias depois da maior chacina do ano na Bahia. Na madrugada de sábado, sete homens - nenhum deles com passagem pela polícia - foram mortos e outros três ficaram feridos no bairro periférico de Massaranduba. A polícia desconfia que a ação tenha sido motivada por vingança de um traficante conhecido como Jerri Adriani, que havia sido baleado uma semana antes. Ele está foragido. Nas investigações, sete envolvidos na chacina teriam sido identificados - mas a polícia não confirma os nomes, com a justificativa de não atrapalhar as investigações.