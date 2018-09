Nova chefe da Polícia Civil do RJ anuncia sua equipe A nova chefe da Polícia Civil do Rio, Martha Rocha, anunciou neste sábado os nomes de sua equipe. Vão permanecer nos cargos a delegada Elizabeth Cayres na Comissão de Controle Fiscal de Controle; Candisa Andréia, na Assessoria Jurídica; Andréia Menezes, na Coordenadoria de Informação e Inteligência Policiais; Flávio Brito, no Departamento Geral de Administração e Finanças; André Drumond, no Departamento Geral Técnico da Informática e Telecomunicação; Marcos Castro, na coordenadoria de Recursos Especiais; Sérgio Henrique, no Departamento Geral de Polícia Técnico e Cientifico.