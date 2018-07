Nova companhia poderá operar em Congonhas, em SP A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) realizará uma redistribuição de slots (autorizações para pouso ou decolagem) no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Conforme edital publicado no Diário Oficial da União de hoje, a agência decidiu realizar a redistribuição de slots, que ocorrerá por meio de sorteio, marcado para 18 de abril. A Anac somente divulgará o quadro de slots disponíveis, dentro dessa redistribuição, no dia 30 de março.