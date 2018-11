Nova cultivar da Embrapa facilita manejo contra doença Uma das novidades apresentadas pela Embrapa, na semana passada, durante o Congresso Brasileiro de Soja, foi a cultivar BRS GO 7560. Conforme explicou o pesquisador José Francisco Ferraz de Toledo, a variedade tem um gene maior recessivo, o que dá resistência vertical à ferrugem. "A novidade vai facilitar o manejo da lavoura e pode evitar ou pelo minimizar as perdas de produtividade", diz o pesquisador, lembrando que a cultivar está sujeita à quebra dessa resistência, já que o fungo da ferrugem é muito adaptável. As sementes estarão disponíveis para os produtores na safra 2010/2011.