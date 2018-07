Nova doença tem sintomas parecidos com os da aids

De acordo com a pesquisa publicada ontem por pesquisadores americanos, tailandeses e taiwaneses no New England Journal of Medicine, trata-se de uma deficiência imunológica adquirida que ocorre apenas em adultos, em média com 50 anos, mas não se espalha como a aids, por meio de um vírus. A maioria dos casos relatados tem ocorrido desde 2004 na Tailândia e em Taiwan.

Para Dennis Maki, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Wisconsin em Madison, nos EUA, que não participou do estudo, é possível que a doença seja provocada por uma infecção, mesmo que ela não seja transmissível de uma pessoa a outra. Como ela não afeta famílias inteiras, é improvável que um único gene seja o causador.

Alguns pacientes diagnosticados com a nova doença, por enquanto chamada de síndrome da imunodeficiência em adultos, morreram por causa de infecções graves. Alguns deles eram asiáticos vivendo nos Estados Unidos.

Um caso. Kim Nguyen, uma costureira vietnamita de 62 anos que vive no Tennessee desde 1975, procurou atendimento médico em 2009 com febre persistente e outros sintomas. De acordo com seu médico, ela tinha uma infecção sistêmica que a princípio parecia tuberculose, mas era outra coisa. Está internada há quase um ano e hoje diz estar bem, mas no auge da doença ela tinha dores de cabeça, tonturas e não conseguia comer. / AP