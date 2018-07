Nova eleição em Bangladesh depende do fim da violência pela oposição, diz premiê

Com uma greve de 48 horas já convocada pela oposição e sete pessoas mortas em confrontos na segunda-feira, a crise não mostra nenhum sinal de alívio, arriscando tumultuar o país e provocar ainda mais danos à industria de vestuário de 22 bilhões de dólares, o que corresponde a 80 por cento das exportações.

A Liga Awami, de Hasina, terminou a votação com dois terços dos assentos do Parlamento em uma disputa que foi rechaçada por observadores internacionais como fraudada e classificada como uma farsa pelo oposicionista Partido Nacionalista de Bangladesh (PNB). Com menos de metade dos assentos em disputa, o resultado nunca esteve em dúvida.

"Uma eleição pode acontecer a qualquer momento em que o PNB se abra ao diálogo, mas eles devem interromper a violência", disse Hasina, de 64 anos, no gramado da residência oficial.

Muitos líderes do PNB estão presos ou escondidos, e o chefe de partido, Khaled Zia, disse estar sob uma virtual prisão domiciliar, o que governo nega.

"Ela (Hasina) não deu qualquer esperança ou sugeriu qualquer opção prática para lidar com o sério impasse político que afeta o país", disse Osman Farruk, um ex-ministro da Educação e assessor de Khaleda.

Hasina e Khaleda, de 68 anos, têm se alternado no cargo de premiê pelos últimos 22 anos, com exceção de apenas dois anos. Os dois são arquirivais.