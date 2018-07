Nova explosão levanta tampa de calçada no centro de SP Uma caixa de inspeção explodiu na manhã de hoje no Largo São Bento, região central de São Paulo. Com a explosão, a tampa da caixa voou, mas não houve feridos. Duas viaturas dos bombeiros foram acionadas às 5h30, e a causa do acidente ainda não havia sido esclarecida até o começo da manhã.