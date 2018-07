Nova fase e boa agenda

Programação com muitos grupos

O número 1.623 da Rua da Consolação passou por uma grande reforma, mudou de cara e de nome, mas continua dedicado às artes cênicas. O antigo Teatro Coletivo deu lugar ao Centro Internacional de Teatro - Ecum (Encontro Mundial de Artes Cênicas, fundado em 1988), que abre as portas hoje (15).

Dirigido por Guilherme Marques, e com nomes como Antônio Araújo e Ruy Cortez à frente, o CIT receberá peças em suas três salas de espetáculos, além de funcionar como um centro para projetos artístico-pedagógicos.

A programação abre hoje (15) com a trilogia pirandelliana de Cacá Carvalho: 'O Homem com a Flor na Boca', às sextas; 'A Poltrona Escura', aos sábados; e 'Umnenhumcemmil', aos domingos. Amanhã (16), às 23h59, reestreia 'Porno - Falcatrua nº 18.633', com direção de Gustavo Machado. E na 4ª (20) voltam dois espetáculos, que fazem sessão às quartas e quintas: o excelente 'A Pior Banda do Mundo' (foto), da Cia. dos Outros, e 'Hotel Lancaster', de Mario Bortolotto. Uma bela programação.

Guilherme Conte

Aclamado na Broadway e vencedor do prêmio Pulitzer em 2010, o espetáculo Quase Normal (Next to Normal), que está rodando o mundo, chega a São Paulo na quinta-feira (21), no Teatro Faap, e abre o calendário de grandes musicais na cidade. Até o final de março, outras quatro montagens entram em cartaz.

A peça conta a história de Diana (Vanessa Gerbelli), uma dona de casa suburbana que sofre de transtorno bipolar e perde, aos poucos, a lucidez. Em meio aos conflitos familiares, o marido e os filhos buscam entender o sofrimento da mãe e lutam para que a doença não destrua completamente a harmonia da casa.

É uma ópera-rock que dosa humor e sensibilidade, abordando temas delicados, como o suicídio, o uso abusivo de drogas e a ética na psiquiatria moderna.

Com música de Tom Kitt e texto de Brian Yorkey, a peça foi adaptada por Tadeu Aguiar e tem Liliane Secco na direção musical. Além de Vanessa Gerbelli, estão no elenco Cristiano Gualda, Olavo Cavalheiro, Carol Futuro, Victor Maia e André Dias. Gabriel Perline