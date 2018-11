Nova frente fria chega ao Sul do País O dia de hoje será de sol em grande parte do País, com exceção da Região Sul, onde a chegada de uma nova frente fria deixa o céu com muitas nuvens e pancadas de chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), as chuvas poderão ser fortes, com rajadas de vento e trovoadas também nas demais áreas da Região Sul. Áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva localmente fortes em toda a Região Norte, no Maranhão, norte do Piauí, Ceará e grande parte do Rio Grande do Norte.