Nova frente fria deixa o tempo chuvoso no Sul do País Uma nova frente fria deixará o tempo com chuva na Região Sul do País no começo da semana, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A chuva atinge ao longo do dia o Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. A previsão também aponta pancadas de chuva nas demais áreas do Sul e no sul do Mato Grosso do Sul. As temperaturas estarão baixas hoje no Sul.