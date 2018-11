Nova frente fria provoca chuva no Sul do País A chegada de uma nova frente fria vai mudar o tempo hoje no Sul do País, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Na faixa sul do Estado gaúcho, o dia ficará nublado e com chuva a qualquer hora do dia. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina, deve chover a partir da tarde.