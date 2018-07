Nova frente fria traz chuva e queda de temperatura em SP A manhã de hoje em São Paulo começou com poucas nuvens no céu e aparecimento do sol, que deixou a temperatura em torno dos 15ºC, ao contrário de ontem, quando o tempo ficou fechado durante boa parte do dia. Essas aberturas de sol favorecem a elevação das temperaturas e amenizam a sensação de frio dos últimos dias. Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as temperaturas devem chegar a 23ºC à tarde. O tempo muda no fim do dia com a chegada de uma nova frente fria, que traz aumento da nebulosidade a partir da noite e chuvas durante a madrugada. Há também a possibilidade de rajadas de vento associadas à passagem da frente fria.