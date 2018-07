Nova frente fria traz chuva para Santa Catarina O calor e a aproximação de uma frente fria que se desloca pelo litoral do Rio Grande do Sul favorecem a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas, inclusive risco de temporais com granizo isolado, em todas as regiões catarinenses, segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais (Ciram). O dia de hoje terá a presença de muitas nuvens e chuva fraca. A partir da tarde, a frente fria desloca-se pelo litoral de Santa Catarina, provocando pancadas de chuva com trovoadas. Há risco de temporal isolado. Para as regiões da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e litoral norte, permanece o alerta para deslizamentos em função da condição de instabilidade do solo. O tempo melhora gradativamente durante o dia de amanhã e volta a ficar firme nos dias seguintes.