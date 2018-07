Nova Iguaçu decreta estado de calamidade pública A prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, decretou estado de calamidade pública nesta quarta-feira, 11, por causa do temporal que atinge a cidade. Várias vias estão alagadas em 26 bairros e foram registrados deslizamentos em Austim. Mil pessoas ficaram desalojadas em Vila de Cava, próximo ao canteiro de obras do Arco Metropolitano, onde o Canal do Paiol transbordou. O prefeito Nelson Bornier já havia decretado situação de emergência na segunda-feira, 09. Chove forte no município desde a semana passada.