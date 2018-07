Nova lei vai elevar incentivos à cultura, diz ministro

É certo que o projeto, que deveria ser enviado ao Legislativo em junho, ainda terá de ser submetido à aprovação de deputados e senadores, provavelmente no próximo mês, mas o ministro mostra confiança em sua aprovação, após os ajustes feitos com base na avaliação de sugestões colhidas durante a consulta pública feita por seu ministério. ?Os que discordam do projeto de reformulação são os maiores beneficiários da lei atual?, argumenta o ministro, classificando o enfrentamento dos empresários paulistas de ?belicoso?. Ele diz que sua biografia política é um atestado contra qualquer tentativa de dirigismo cultural e que a atual legislação, com critérios de análise um tanto vagos, é que permite a distribuição aleatória de recursos, não cumprindo o compromisso democrático.

Ferreira defendeu a instituição de um modelo híbrido de financiamento cultural em que o Fundo Nacional de Cultura e fundos setoriais que serão criados pelo governo irão permitir uma melhor avaliação dos projetos culturais. Respondendo a uma crítica do setor empresarial, de que o governo não tem pessoal para julgar esses projetos, Ferreira lembrou que será aberto um concurso público para pareceristas.

Vale Cultura

Nesta quinta, o Congresso deverá receber outro projeto de lei do ministério, que institui o Vale Cultura, mecanismo para subsidiar o consumo de produtos culturais. O projeto do vale corre paralelo à nova lei e já desperta o interesse das centrais de trabalhadores, mas precisa de aliados políticos na oposição para ser aprovado - algumas mudanças previstas não agradam aos setores empresariais, que certamente receberão menos patrocínios. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.