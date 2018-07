Nova ligação Rio-SP não deve concorrer com o trem-bala

A nova ligação entre Rio e São Paulo, paralela à Via Dutra, não vai concorrer com a Dutra nem com o trem-bala, segundo o secretário estadual dos Transportes, Mauro Arce. A licitação da nova rodovia deverá ser publicada em fevereiro ou março de 2009 e a estrada deverá ser construída em parceria com o governo do Rio. Dentro dos planos de expansão de estradas paulista, sem data para sair do papel, está também o prolongamento da Castelo Branco até a região de Presidente Prudente. Arte/AE Veja também: Cabral avaliará proposta de Serra para nova ligação Rio-SP Leilão de 5 rodovias de SP seguirá modelo do Rodoanel Em Londres, Cabral diz que Galeão parecia 'terminal de quinta' O custo da obra ligando as duas principais capitais do País está estimado em R$ 3,1 bilhões - R$ 1,3 bilhão no lado paulista, desde o fim da Rodovia Carvalho Pinto, cuja licitação para concessão foi lançada na segunda-feira, até a divisa com o Rio, na cidade de Queluz. São previstos cerca de 130 quilômetros. Já o trecho fluminense, também com 130 quilômetros, tem orçamento estimado de R$ 1,8 bilhão, por causa do trecho da Serra das Araras. A proposta em estudo com o secretário de Obras e vice-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, é que seja feita concessão com pedágio. "A idéia mais fácil é a construção da pista pela iniciativa privada e a cobrança posterior, como se fez com a segunda pista da Imigrantes e será feito com o Trecho Leste do Rodoanel", adiantou Arce. O trecho paulista, destaca ele, está mais adiantado, uma vez que a chegada à capital já conta com a Rodovia Ayrton Senna e sua continuação, Carvalho Pinto. "No edital de concessão da Ayrton e da Carvalho, colocamos a obrigação de construção de 8 quilômetros entre a entrada para Campos do Jordão e a entrada da Rodovia Oswaldo Cruz, de acesso a Ubatuba." Esse trecho deve ser concluído em 2010. Existe possibilidade até mesmo de ampliar o trecho para 40 quilômetros, até a cidade de Aparecida, por causa da demanda específica de turismo religioso. Também em 2010 devem ser concluídos os estudos da nova ligação Rio-São Paulo. Prioridade A proposta de oferecer uma nova ligação entre as cidades do Rio e de São Paulo foi considerada "bem-vinda" pelo o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), que pediu ao vice-governador e secretário de Obras, Luiz Fernando Pezão, que analise a viabilidade financeira dessa iniciativa. Mas Pezão, apesar de ver a iniciativa "com simpatia", já adianta que a construção do trecho fluminense "é de difícil execução" e o Estado tem outras prioridades - sugeridas ao governo federal. Uma delas é a duplicação da Serra das Araras. "Temos também projetos para desafogar a Dutra, criando entradas para o Rio, como a extensão da Via Light até a Avenida Brasil e Madureira", informou. Outra meta é o trem-bala. "É inadmissível pensar na ligação Rio-São Paulo, dentro de cinco a oito anos, sem alternativa ferroviária." (Colaborou Talita Figueiredo, de O Estado de S. Paulo)