Nova Loteria Instantânea distribuirá casa, carro e moto

Serão três tipos de prêmios. O de "Casa", com prêmio no valor de R$ 100 mil (pago por meio de documento de crédito), mais o adicional de R$ 15 mil. O de "Carro", no valor de R$ 30 mil em crédito, mais R$ 1,4 mil em dinheiro. E o de "Moto", com crédito de R$ 7 mil, mais R$ 900 em dinheiro.

O anúncio do novo produto foi feito pelo vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da Caixa, Fábio Cleto, em São Paulo. "Consideramos que é um produto muito atrativo e inédito no mercado, por aliar os prêmios, que são objetos de desejo das pessoas, com um valor de apoio", avalia.

"A Caixa tem investido em novas modalidades da Instantânea, que cresceu quase 30% no ano passado", explica Cleto. "Já havíamos criado as extrações regionais do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e agora partimos para mais um produto, que deve ter grande apelo popular. Afinal, o mercado de loterias instantâneas, no Brasil, ainda tem um grande potencial".

Quina de São João

A Caixa também lançou hoje o sorteio especial da Quina de São João, cujo vencedor será conhecido no dia 24 de junho, Dia de São João. A expectativa é que o prêmio principal chegue a R$ 60 milhões. "Estamos incluindo, no calendário das loterias, mais um grande evento, inspirado na tradicional festa folclórica do Nordeste. Assim como já acontece com a Mega da Virada, a Quina de São João deve mobilizar os apostadores", avalia o vice-presidente de Loterias da Caixa.

A Quina de São João terá um período especial de apostas paralelas, em que os sorteios da modalidade vão continuar acontecendo diariamente, enquanto as apostas no concurso especial poderão ser feitas em um volante específico. Mas o prêmio não será formado apenas pelas apostas no concurso de junho, já que 15% do valor destinado a prêmios, de cada concurso da Quina, vêm sendo reservado para a Quina de São João. Hoje, o valor acumulado já é de R$ 50 milhões.

Outra diferença para os concursos regulares da Quina é que, se não houver acertador das 5 dezenas, o prêmio da Quina de São João não vai acumular e será dividido entre os acertadores de 4 dezenas. Se ninguém acertar a quadra, o prêmio principal da Quina de São João ficará então com os acertadores de 3 dezenas. A aposta simples da Quina, com cinco números, custa R$ 0,75, ou R$ 3,00 com seis números e R$ 7,50 com sete números.