Nova manifestação em Itu, SP, deixa 3 feridos

Os manifestantes se concentraram na praça da Matriz e seguiram em passeata até o comitê do candidato a deputado federal Herculano Passos Júnior (PSD), ex-prefeito, apontado pelos manifestantes como um dos responsáveis pelo desabastecimento. Aos gritos, os manifestantes protestavam contra a falta de água e pediam que o atual prefeito Antônio Tuíze (PSD) decretasse estado de calamidade pública.

Depois de meia hora de protestos, a Polícia Militar decidiu intervir arremessando bombas de efeito moral, dispersando os estudantes. Nesta sexta-feira,26, a PM informou que foi chamada por funcionários do comitê do candidato que se sentiam ameaçadas pelo protesto, que teria tentado uma solução pacífica, mas não conseguiu e que só decidiu intervir depois de uma confusão entre seguranças particulares do comitê e estudantes.

De acordo com a PM, três jovens com ferimentos leves foram socorridos, medicados e levados à delegacia e depois, liberados. Outros quatro jovens acusados de atos de vandalismo e flagrados com tinta spray também foram levados à delegacia e em seguida liberados. A PM continua de prontidão, quando novos protestos estão marcados.

Na segunda-feira, 22, manifestantes já haviam entrado em confronto com a PM, durante um protesto em frente à Câmara Municipal. Cerca de duas mil pessoas participaram da manifestação. A PM dispersou a multidão com bombas de efeito moral. Manifestantes atiraram ovos nos vereadores e pedras contra a Casa, quebrando os vidros do prédio. Um portão chegou a ser arrancado. Sete pessoas foram detidas.