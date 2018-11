Nova Marginal do Tietê reduz lentidão em 44%, diz CET

As pistas centrais da Marginal foram inauguradas em um sábado, dia 27 de março. Os efeitos no trânsito da capital paulista, no entanto, não podem ser atribuídos exclusivamente a elas, uma vez que o Trecho Sul do Rodoanel ficou disponível menos de uma semana depois.

O conjunto das duas obras - que totalizaram quase R$ 7 bilhões - aponta redução de 28% nos congestionamentos de toda a cidade, segundo dados da CET. Na Avenida dos Bandeirantes e Marginal do Pinheiros - áreas que sofreram mais influência com o Rodoanel - a redução foi respectivamente de 36% e 22% no período.

Carros

A redução nos congestionamentos fez muitos motoristas passarem a usar a Marginal do Tietê. Medição da CET aponta que houve um aumento de 30 mil carros por dia na via - crescimento que varia diariamente entre 10% e 11% em relação ao período antes da inauguração das duas obras. A estimativa divulgada inicialmente era de acréscimo de 35 mil veículos - automóveis, caminhões e ônibus.

Apesar do crescimento no movimento de veículos, um dos motivos para menos congestionamento foi a redução de caminhões na Marginal do Tietê, segundo estimativa da CET. Esse conjunto de situações proporcionou também uma melhora de 25% na velocidade média na via durante o horário de pico. O aumento, no entanto, foi menor do que o registrado nas vias mais afetadas pela Rodoanel. Na Avenida dos Bandeirantes, a velocidade média aumentou 37% e na Marginal do Pinheiros, 40%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.