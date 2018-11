Nova Marginal trava e Rodoanel flui em teste de trânsito As duas principais obras viárias inauguradas nos últimos dias pelo governo do Estado se comportaram de maneira distinta no primeiro grande teste a que foram submetidas. A Marginal do Tietê não suportou o intenso tráfego de veículos na saída do paulistano para o feriado de Páscoa e voltou a ficar congestionada. O Trecho Sul do Rodoanel, aberto ontem, não só fluiu bem como ajudou a aliviar o trânsito na Avenida dos Bandeirantes.