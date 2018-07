Nova Odessa ganha jardim botânico com 3,6 mil espécies

Jardim Botânico Plantarum, em Nova Odessa, a 124 quilômetros de São Paulo, com cerca de 3,6 mil espécies diferentes, abre no dia 12 ao público. O espaço foi idealizado pelo engenheiro agrônomo Harri Lorenzi, que há mais de 30 anos reúne plantas e é autor de diversos livros sobre o assunto, como Árvores Brasileiras.

O número de espécies existentes no Planta rum supera o do jardim botânico mais famoso do País, o do Rio de Janeiro, que conta com 3.350 espécies.

A prioridade do Plantarum, segundo Lorenzi, é a flora brasileira - só de árvores nativas do País são 800 espécies diferentes - sendo cerca de 300 palmeiras.

É possível ver no local, por exemplo, uma árvore que existia em abundância na época do Brasil colonial e hoje está em extinção, a guapeba (Chrysophyllum imperiale). Há relatos de que ela era muito apreciada pelo imperador d. Pedro I e por seu filho, que se tornou Pedro II. Por isso, a espécie sofreu "perseguição política" dos republicanos, que mandaram destruí-la.

No jardim, todos os exemplares são identificados com placas com nome popular, nome científico e origem. No caso das palmeiras, também foi incluído o grau de ameaça da planta.

Há jardins temáticos espalhados nos 80 mil metros quadrados do Plantarum. O de "utilidades" possui plantas medicinais, aromáticas e alimentares, como boldo, arruda, manjericão, batata-doce e cana-de-açúcar. Também foi criado um jardim dos sentidos, para pessoas com deficiência visual poderem tocar e sentir o cheiro das plantas. Há inúmeras espécies diferentes de maracujás espalhadas pelo local e mudas diversas em estufas. Mas não espere profusão de flores coloridas. O foco é o verde.

"Nosso objetivo é atender até 350 pessoas por dia. A preocupação é com a qualidade, não com a quantidade", diz Lorenzi. Segundo ele, nas visitas escolares, a ideia é que primeiro o professor conheça o local e participe de uma capacitação.

Os visitantes poderão comer no restaurante ou na lanchonete e comprar souvenires, artesanato, plantas e sementes.

Expedições. Lorenzi e sua equipe realizam expedições periódicas pelo País e, nas viagens, encontram espécies ameaçadas e também descobrem muitas novas plantas - segundo o agrônomo, são pelo menos dez por ano. Ele conta que no processo de procurar palmeiras para escrever um livro, por exemplo, acabaram encontrando 30 novas espécies em dois anos.

Uma palmeira que buscaram por muito tempo foi a Butia leptospatha, considerada extinta na natureza e depois achada num terreno baldio no Paraguai, quando estavam prestes a desistir da procura.

História e sustentabilidade. A história do jardim começou há 13 anos, quando a área foi adquirida e se iniciou o plantio. Antes, funcionava ali uma fábrica de lançadeiras - peças de madeira utilizadas em máquinas da indústria têxtil.

Em 2007, um grupo de 16 pessoas se associou para tornar o jardim uma organização não governamental, sem fins lucrativos, com o objetivo de promover a educação, o estudo e a preservação da biodiversidade. Desde então, o número de apoiadores cresceu, e hoje o Plantarum conta com cerca de 60 associados. "Meu sonho é que fique para a posteridade", diz Lorenzi.

Em 2010, ficou pronto o casarão inspirado naqueles do período cafeeiro. Foi usada madeira certificada na obra, os entulhos foram reaproveitados para fazer canteiros e os jardins são irrigados com água captada da chuva.

Serviço. O Jardim Botânico Plantarum fica na avenida Brasil, 2.000, Nova Odessa (SP). Telefone: (19) 3466-5587. R$ 20 (R$ 10 para idosos, estudantes e docentes)