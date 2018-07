Nova pornografia

Grandes jornais confessaram que, há um ano, escondem dos leitores, a pedido da Casa Branca, o fato de que há uma base secreta na Arábia Saudita de onde decolam os drones, os aviões sem pilotos comandados por controle remoto. Os drones que matam não só os suspeitos de terrorismo no Paquistão, no Iêmen, na Somália, mas também civis transformados em dano colateral.

Será que ouvi mal ou o candidato da esperança, em 2008, havia prometido o mais transparente governo do novo século, depois de oito anos de abuso do poder executivo?

E por que a complacência, a evidente passividade do público? Parte desse mesmo público ameaça pegar em armas se o Congresso tentar regular o porte de armas.

Num teatro lotado, numa das primeiras sessões especiais do filme A Hora Mais Escura, há dois meses, estava rodeada, não de jornalistas, mas de gente ligada ao cinema, supostamente a turma que a direita americana gosta de atacar como simpatizante da esquerda. Esquerda americana, bem entendido. Depois da exibição do filme de Kathryn Bigelow, a diretora entrou sob aplausos, cercada do excelente elenco principal. O filme, agora indicado para o Oscar, conta a história da caçada e do assassinato de Osama Bin Laden.

Assisti a uma sessão de perguntas e respostas em que nem um só membro da articulada plateia questionou a representação e a moralidade da tortura, presente já na primeira cena do filme. Aliás, a própria Kathryn Bigelow não pronunciou a palavra tortura e preferiu usar o eufemismo cunhado no governo Bush - "interrogatório reforçado".

Saí do cinema incrédula. Logo, a imprensa cultural americana começou a questionar como o filme - brilhante como narrativa visual - pode se declarar "baseado em fatos" e, ao mesmo tempo, sugerir que a tortura levou à captura do maior assassino de americanos deste milênio. Sabe-se que não foi a confissão obtida sob tortura que levou a CIA a Bin Laden. Por que a diferença entre a reação de jornalistas e a de uma plateia ligada à industria do entretenimento?

A direita pode continuar ridicularizando Hollywood e, de fato, não tinha esperanças de ver Mitt Romney ser homenageado em jantares glamourosos por tipos como George Clooney ou Steven Spielberg, como aconteceu com Barack Obama. Mas daí a promover a falácia de que há um pano de fundo ideológico progressista na Costa Oeste é um insulto à inteligência.

O horário nobre mais assistido da TV americana é recheado de bravos personagens que combatem inimigos da pátria de pele escura e sotaques exóticos, recorrendo a todo tipo de violação da privacidade que se pode imaginar. Mal um personagem pronuncia o nome de um suspeito e sua vida toda, crédito, emails privados aparecem em telões.

Durante um debate sobre a moralidade de A Hora Mais Escura, promovido pela rede pública PBS, Jane Mayer, a jornalista autora de The Dark Side: How The War on Terror Turned into a War on American Ideals, o melhor livro sobre a erosão da democracia americana pós 11 de Setembro, afirmou sem hesitação: "A série 24 mudou a opinião pública e tornou os americanos muito mais confortáveis com a tortura". A série, sucesso mundial entre 2001 e 2010, mostrava Jack Bauer (Kiefer Sutherland) como agente de uma força antiterrorista, que torturava suspeitos como eu vou ao mercado ali na esquina.

O espetáculo pornográfico da violência sancionada por governos ou grupos de poder, removida de qualquer contexto cívico ou moral, invadiu até uma série folhetinesca da rede ABC, que mistura sexo com crimes constitucionais e, adivinharam, tortura.

Scandal é baseada numa figura real, uma "fixer" de Washington, especializada em livrar a cara da elite flagrada em situações embaraçosas e até crimes. A mulher, vivida pela adorável Kerry Washington, num momento vai para a cama com o presidente e logo depois vai buscar seu capanga que está sendo barbaramente torturado por uma equipe de agentes da CIA. Sexo na Casa Branca, afogamento de um suspeito no porão ali perto. Seguidos do intervalo comercial.