Nova presidente da Unica se diz otimista com demanda por etanol A demanda por etanol está em crescimento contínuo no mercado doméstico e em outras partes do mundo, disse nesta sexta-feira a nova presidente da Unica, entidade que reúne as empresas de açúcar e etanol, em seu primeiro dia no cargo, classificando o momento como "muito propício" para que o setor alcance seus objetivos de expansão.