Nova proposta permite plantar pínus em encosta Uma proposta alternativa ao texto do deputado Aldo Rebelo, elaborada por 30 empresas principalmente do setor de papel e celulose e por 34 ONGs ambientais, permite a plantação de eucalipto e pínus em topos de morro e encostas. Consideradas áreas de preservação permanente (APPs), os topos de morro e encostas inclinadas não podem ser desmatadas. Mas, segundo o resumo do documento, as áreas que tiveram desmate até 21 de julho de 2008 poderão ser ocupadas por árvores "lenhosas perenes ou de ciclo longo, cujo manejo deve garantir cobertura permanente do solo e evitar sua erosão nas encostas".