Nova regra ortográfica chega ao dicionário

O volume da Objetiva, que virá acompanhado de um CD-ROM com o texto integral, traz informações de gramática, usos, etimologias, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, datação e coletivos. Também oferece um quadro prático do uso do hífen de acordo com as novas regras. ?Foi um trabalho realizado ao mesmo tempo em que acontecia a definição das mudanças feita pela Academia Brasileira de Letras?, conta Mauro Villar, lexicógrafo-chefe do Instituto Antonio Houaiss, entidade responsável pela pesquisa. ?De uma certa forma, ajudamos a Academia oferecendo opções.?

Uma versão atualizada do antigo dicionário estava praticamente pronta quando, em 2007, o governo brasileiro anunciou sua intenção de viabilizar a mudança ortográfica. Feith lembra que uma nova edição do "Grande Dicionário Houaiss" já estava em processo de revisão, depois de dois anos e meio de trabalho. ?Foi preciso montar uma nova equipe, desta vez para adaptar integralmente a obra às regras da reforma.? O processo consumiu um ano e dois meses.

A versão eletrônica do "Dicionário Houaiss" começa a ser vendida no dia 7 de julho e deverá custar R$ 79,90. Também o "Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa" virá acompanhado de um CD-ROM com mais de 435 mil verbetes, locuções e definições. O preço, no entanto, ainda não foi definido. A Positivo prepara também um site exclusivo para as publicações da família Aurélio, no qual será possível encontrar dicas sobre o acordo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.