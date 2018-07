Nova regra veta celebridade em propaganda de remédio

Os remédios que só podem ser promovidos para médicos só podem trazer o logotipo do fabricante, medida considerada excessivamente permissiva por especialistas. Houve vetos aos brindes com nomes dos medicamentos. Entidades que acompanharam a discussão protestaram ontem contra a nova regulamentação, apontando que ela não coíbe a manipulação do profissional pela indústria farmacêutica. ?A essência da nova resolução não difere da anterior, principalmente no que diz respeito ao assédio sobre os médicos?, alertou José Ruben de Alcântara Bonfim, presidente da Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos (Sobravime).

A Sobravime defendeu banir propagandas para leigos e anuência prévia dos anúncios para profissionais, para análise da veracidade de estudos científicos apresentados pela indústria. A Anvisa não se manifestou ontem. Em nota, a agência destacou ter determinado que os estudos apresentados aos médicos devem ter dados corretos. Ainda segundo a agência, durante as discussões, 250 fontes diferentes se manifestaram e houve ainda audiências públicas no Congresso Nacional. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.