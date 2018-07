Nova safra de laranja de SP deverá crescer de 15% a 25% A safra de laranja do Estado de São Paulo, que produz cerca de 85 por cento da fruta no Brasil, deverá se recuperar na temporada 2011/12, podendo crescer até 25 por cento, o que permitirá uma recomposição de estoques na poderosa indústria exportadora de suco do país após uma colheita reduzida no ano passado, disseram analistas.