Nova seleção fez crescer o nº de vagas ociosas Para os coordenadores dos cursos de Medicina, a questão mais problemática não é a "invasão de estrangeiros", mas as vagas ociosas geradas por eles. "Nossa evasão era praticamente zero, mas neste ano tivemos 11 vagas ociosas. Os alunos se matricularam, frequentaram as aulas, mas desistiram fora do prazo, deixando a vaga ociosa", diz Iasmin Duarte, da Ufal.