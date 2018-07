Nova Tamoios será projetada com limite de até 120 km/h A duplicação do trecho de planalto da Rodovia dos Tamoios (SP-099) está sendo feita para permitir que veículos rodem a até 120 km/h. Para isso, a empresa Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) vai diminuir a inclinação das rampas da pista nos trechos mais íngremes e suavizar as curvas mais fechadas. O edital para contratação do projeto executivo foi publicado ontem. Essas alterações não querem dizer, no entanto, que 120 km/h será o novo limite de velocidade da estrada. O presidente da Dersa, Laurence Casagrande Lourenço, diz que o governo do Estado deverá determinar a velocidade posteriormente.